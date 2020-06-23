РИАМО - 23 июн. С 25 июня в МФЦ снова будут предоставлять услуги министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, ранее работу в МФЦ ограничили в связи с Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Помимо этого, теперь можно получить разрешение на перевозку людей и багажа, обслуживание карт «Стрелка».
Также возобновится предоставление услуг земельного блока.
При подаче заявки нужно заполнить электронное заявление, а для получения готового результата - обратиться по телефону МФЦ с записью на прием для их получения.
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