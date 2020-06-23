РИАМО - 23 июн. Правительство Московской области установило величину прожиточного минимума в Подмосковье на первый квартал 2020 года на уровне 12 536 рублей, соответствующее постановление имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить величину прожиточного минимума в Московской области за первый квартал 2020 года на душу населения — 12 536 рублей, для трудоспособного населения — 13 876 рублей, пенсионеров — 9411 рублей, детей - 12 248 рублей», - говорится в документе.

В четвертом квартале 2019 года прожиточный минимум на душу населения составлял 12 272 рубля.

По итогам 2019 года Московская область заняла десятое место в рейтинге российских регионов по уровню благосостояния семей. Рейтинг составили эксперты РИА Новости.