РИАМО - 23 июн. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что в Москве провели больше 600 тысяч тестирований на антитела к коронавируса, всего планируют провести от 3 до 6 миллионов исследований, говорится в сообщении пресс-службы Мосгордумы.

Сейчас в столице проводят самые масштабные скрининговые исследования жителей, объемы растут ежедневно.

«На данный момент число лабораторных тестов составляет около 50 тысяч в сутки. Количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус достигло 3 миллионов, на антитела - свыше 600 тысяч исследований. Всего планируется провести от 3 до 6 миллионов тестирований. Это самое масштабное в мире исследование популяционного иммунитета к COVID-19», - отметил Шапошников.

Он также напомнил, что во вторник Москва переходит к третьему этапу снятия ограничений, действующих в городе с марта в рамках борьбы с коронавирусом.

В столице открываются физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, спа-салоны, солярии, бани и сауны. Начинают полноценную работу рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные. Библиотеки принимают посетителей без предварительной записи.

Также открываются спортивные и детские площадки, разрешается пользоваться лавочками и беседками. Отменяются ограничения на работу детских садов. Также начнут работу организации, осуществляющие деятельность в сфере водного транспорта и туристические агентства, которые смогут предложить москвичам варианты для поездок по «открытым» регионам. При этом по самой Москве экскурсии пока будут невозможны.

Шапошников уточнил, что Москва стала примером в борьбе с пандемией для всех регионов России. В этом огромная заслуга врачей, которые в круглосуточном режиме находились на «передовой».

«Московский опыт борьбы с коронавирусом признан успешным и эффективным, и рекомендован президентом России к мультиплицированию на все регионы нашей страны. При этом, несмотря на существенные достижения, мы не должны забывать, что борьба с коронавирусной инфекцией продолжается», - резюмировал Шапошников.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

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- Собрали все самое важное из сеголняшнего телеобращения Путина

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 350 тыс медиков в России получат в июне федеральные выплаты за борьбу с Covid‑19. «Коронавирусные» выплаты медработникам продлили на июль и август.

- Еще 15 человек скончались за последние сутки в Подмосковье с подтвержденным диагнозом «коронавирус». За все время пандемии в регионе умерло 798 человек с Covid-2019.

- Путин поблагодарил медиков за их труд во время эпидемии Covid‑19.

Душа, сила, опора здравоохранения — это люди. Хочу еще раз поблагодарить врачей, фельдшеров, медсестер, которые борются за каждого пациента

- Коечный резерв для пациентов с Covid‑19 в России сохраняется в повышенной готовности. В период пандемии военные специалисты возвели 16 многопрофильных центров.

- Выплаты для медиков, работающих с пациентами с Covid‑19, продлили на два месяца. Стимулирующие выплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при отпускных.

- Поликлиники Подмосковья могут возобновить работу в полном объеме с 25 июня. С 8 июня начали постепенно выводить на работу узких специалистов.

- Число тестирований на антитела к Covid‑19 увеличат в Подмосковье до 30 тыс в сутки. Исследование могут пройти все желающие.

- McDonald’s в Москве открыл залы ресторанов для посетителей. В заведениях введены повышенные меры санитарной безопасности.

- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.

- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.