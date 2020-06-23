РИАМО - 23 июн. Рабочие закончили бетонирование опор эстакады съезда с Шелепихинской набережной на Северный дублер Кутузовского проспекта в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«В настоящее время строители заканчивают подготовительные работы для монтажа металлоконструкций пролетного строения. На других искусственных сооружениях ведется бетонирование свайных оснований и опор эстакад», - отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Проектом предусмотрено строительство и реконструкция в общей сложности 9,7 километра дорог, включая участок Шелепихинской набережной от Третьего транспортного кольца до 3-го Силикатного проезда, реконструкция улиц Причальный проезд, 1-й Силикатный проезд, 2-ой Силикатный проезд.

Так, будет построено четыре эстакады суммарной протяженностью 0,84 километра: эстакада съезда с Северного дублера Кутузовского проспекта на 1-й Красногвардейский проезд, эстакада левоповоротного въезда на Северный дублер Кутузовского проспекта с Шелепихинской набережной, эстакада съезда с внешней стороны ТТК на проезд вдоль Ботанического сада и Шелепихинскую набережную и эстакада съезда с ТТК на Северный дублер Кутузовского проспекта.

Кроме этого, планируется строительство двух подземных пешеходных переходов, устройство дополнительного пролета двухпутного трехпролетного железнодорожного моста.

Строительство Северного и Южного дублеров Кутузовского проспекта ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина для разгрузки Кутузовского проспекта и улучшения дорожной ситуации в западном секторе города.