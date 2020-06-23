РИАМО - 23 июн. Почти 16 тысяч жителей Московской области поставили оценку своей управляющей компании на региональном портале ТыРешаешьЖКХ.рф, который был запущен 21 февраля, говорится в сообщении пресс-службы подмосковной Госжилинспекции.

«Наша цель – добиться, чтобы работа управляющих организаций в целом и каждого сотрудника в отдельности оценивалась голосующими на твердую пятерку. С помощью данного сервиса жители уже помогают нам выявлять тенденции в сфере ЖКХ, определять и оперативно устранять «болевые точки», – сказала руководитель ведомства Ольга Федина.

Сервис позволяет оценить качество предоставляемых в Подмосковье жилищно-коммунальных услуг, отзывчивость персонала УК, эффективность работы управляющих компаний, а также их готовность помочь в сложной ситуации.

Самую высокую оценку поставили своим УК жители Жуковского, Зарайска, Ивантеевки, Каширы, Королева, Котельников, Луховиц, Молодежного, Мытищ, Озер, Сергиева Посада, Серебряных Прудов, Ступина, Талдома и Рошаля.