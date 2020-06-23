РИАМО - 23 июн. Более 67 тысяч животных закупили сельхозпредприятия Подмосковья и порядка 70,5 тысяч сельхозживотных продано племзаводами региона с начала года, все они прошли карантин, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
С начала года на территорию Подмосковья из других субъектов и стран прибыло более 8,7 тысячи голов крупного рогатого скота, более 3,6 тысячи голов мелкого рогатого скота и более 55 тысяч голов свиней.
Все поступающие и убывающие сельскохозяйственные животные находятся на карантине в отдельно отведенном помещении, с соблюдением зоогигиенических норм.
Карантин обычно длится 30 дней, после этого животные допускаются к их дальнейшей транспортировке.
На карантинируемых животных оформляются электронные ветеринарные документы по средствам ФГИС «Меркурий», животные грузятся в специализированный транспорт и направляются в пункт назначения.
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