РИАМО - 23 июн. В Подмосковье отремонтировали 40 участков региональных дорог, за которые жители проголосовали на портале «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Дорожные службы заменили покрытие на 40 региональных дорогах общей протяженностью порядка 121 километра, которые включили в программу ремонта по итогам голосования жителей на портале «Добродел». Также ремонт продолжается еще на 30 участках, выбранных жителями», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Так, в Подольске новое асфальтобетонное покрытие появилось на проспекте Ленина, Ленинградской улице, участках дорог ММК – Сертякино и Старосимферопольское шоссе – Слащево.

В Солнечногорске покрытие заменили на участке дороги М-10 «Россия» – Березки, в Луховицах жители проголосовали за ремонт дороги в селе Горетово.

Ремонт дорог регионального значения ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодня дороги отремонтированы на территории 24 городских округов Подмосковья.

Всего в Московской области обновили свыше 720 участков дорог, более 400 участков еще ремонтируют. Завершить ремонтный сезон планируется в сентябре.