РИАМО - 23 июн. Из-за подготовки к торжественному параду в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве ожидаются затруднения на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

Парад Победы пройдет 24 июня, в нем примут участие представители зарубежных правительств.

«На парад Победы прибудет большое количество высокопоставленных делегаций из разных стран мира. Делегации начнут прибывать уже сегодня. В связи с высоким уровнем мероприятия и приездом важных гостей возможны дополнительные ограничения движения, что осложнит дорожную ситуацию, особенно в центральной части города», - говорится в сообщении.

Водителей призвали заранее планировать свои маршруты. От поездок на личных автомобилях в центральную часть города следует отказаться.