РИАМО - 23 июн. Столичная полиция проводит проверку по факту обнаружения в квартире на северо-востоке города пяти грудных детей и двух женщин, которые могут быть суррогатными матерями, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Информация о жильцах квартиры поступила полицейским из медицинского учреждения. Сотрудники правоохранительных органов и врачи выехали по указанному адресу.

«В квартире находились две женщины и пять грудных детей. В настоящее время детей осматривают врачи», - говорится в сообщении.

По данному факту СК возбудил уголовное дело. По информации следователей, детям от шести дней до шести месяцев.