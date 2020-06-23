РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 июн. В Котельниках обнаружили трещины на наружной стене пристройки к детскому саду «Детство», трещины не представляют угрозы для воспитанников и работников учреждения, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Сотрудники администрации Котельников провели выездную проверку с целью визуального обследования фасада здания-пристройки.

«В результате осмотра выявлены трещины с наружной стороны стены кирпичной кладки в уровне второго этажа здания», - говорится в сообщении.

Как отметили проверяющие, образовавшиеся трещины на несущую способность здания и безопасность его эксплуатации не влияют.