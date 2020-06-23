РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 июн. Волонтеры подмосковного Красногорска за три месяца обработали порядка 10 тысяч заявок от местных жителей, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Во вторник состоялась встреча активистов штаба волонтеров с главой Красногорска Эльмирой Хаймурзиной. Мероприятию дали символическое название «90 дней добра».

«За 96 дней работы добровольцы отработали почти 10 тысяч заявок. В ряды волонтеров вступило свыше 250 человек от пяти до 50 лет. Помогали активистам 47 сотрудников администрации городского округа Красногорск», - говорится в сообщении.

Хаймурзина поблагодарила всех неравнодушных жителей округа за бескорыстный труд и вручила 37 волонтерам благодарственные письма.

«Вы – большие молодцы. Вы делали все - от фасовки до доставки продуктов и лекарств, используя личные автомобили, не жалея своего времени и теплоты своих сердец для того, чтобы доходить до тех людей, которые больше всего нуждались в вашей помощи», - отметила Хаймурзина.