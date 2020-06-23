РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 июн. Представители Министерства инвестиций, промышленности и науки МО посетили Климовский трубный завод (КИЗ) и отметили высокую технологичность процессов и современное оборудование, сообщается на сайте предприятия.

Климовский трубный завод на днях посетила делегация Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В том числе советник министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Никита Сергеевич Иванов. Экскурсию по предприятию провел президент Группы ПОЛИПЛАСТИК Лев Гориловский. Визит представителей исполнительной власти Московской области состоялся в рамках поддержки производственных предприятий региона.

«Гости смогли увидеть полный цикл производства полимерных труб и оценить масштаб предприятия, занимающего территорию в 20 тысяч квадратных метров и обеспечивающего занятость 759 человек из Подольска и других муниципалитетов. В рамках экскурсии осмотрели ключевые производственные площадки КТЗ – цехи по выпуску гладкой трубы, труб марки КОРСИС, КОРСИС Плюс и МУЛЬТИПАЙП. Особый интерес у делегации вызвало посещение лаборатории предприятия, которая занимается не только анализом сырья и готовой продукции, но и проводит комплексные научные исследования, испытания и апробацию новых видов инновационной полимерной трубной продукции», - говорится в сообщении.

Представители ведомства отметили, что предприятие высокотехнологичное, оснащено современным оборудованием, у персонала высока квалификация. Продукция Климовского завода, выпускаемая под брендом ПОЛИПЛАСТИК, широко известна и востребована во всей России, а сам завод является ключевым предприятием в области производства полимерной продукции на территории Московской области.

После завершения экскурсии по КТЗ состоялось обсуждение путей дальнейшего взаимодействия с Группой ПОЛИПЛАСТИК в рамках реализуемых министерством инвестиций, промышленности и науки мер государственной поддержки для предприятий Московской области. Обсуждались вопросы развития предприятия и московского региона в целом.

Министерство инвестиций, промышленности и науки МО осуществляет исполнительно-распорядительную деятельность в инвестиционной и инновационной сферах, в формировании и реализации промышленной политики, определении приоритетных направлений развития науки и технологий, а также привлечении частных и реализации инвестиционных проектов в различных отраслях промышленности.