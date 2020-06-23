РИАМО - 23 июн. Социальная сеть «Одноклассники» проведет онлайн-трансляции парадов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут 24 июня в 17 городах России, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Посмотреть трансляции можно будет на странице «Парад Победы»: https://ok.ru/app/pobeda75.

«Проводить вещание будет телеканал «Россия 1», в группе которого также можно будет посмотреть видео парада», - говорится в сообщении.

Трансляции будут вестись из Белогорска, Владивостока, Воронежа, Екатеринбурга, Калининграда, Мурманска, Москвы, Нижнего Новгорода, Новороссийска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Самары, Севастополя, Ростова-на-Дону, Хабаровска, Уссурийска и Южно-Сахалинска. Трансляция запланирована на 10:00 по местному времени для каждого города.

Кроме того, 24 июня блогеры социальной сети «Одноклассники» будут вести эксклюзивный онлайн-стрим с Тверской улицы в Москве. Стрим стартует ранним утром, еще до начала парада. Трансляции будут как классические, так и «изнутри» колонны. Блогеры продемонстрируют пользователям соцсети 234 единицы военной и специальной техники, 75 самолетов и вертолетов. Также блогеры расскажут о своих впечатлениях от новейшей военной техники.

В прошлом году в День Победы «Одноклассники» впервые подготовили уникальные прямые включения с парада наземной и воздушной техники, проходящей по столичным улицам и Красной площади. Зрители увидели парад Победы как с земли, так и с высоты птичьего полета. Эфир собрал 7,5 миллионов просмотров.