РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поручил разобраться с вопросом вывоза строительного мусора из микрорайона Самолет, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник Ружицкий провел традиционную встречу с жителями в формате онлайн. Жители спросили, когда уберут навалы строительного мусора в микрорайоне Самолет.

«Необходимо разобраться, кто там этот мусор складирует - УК или строительная компания. Необходимо разобраться с ними и заставить вывезти мусор», - сказал Ружицкий.