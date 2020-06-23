РИАМО - 23 июн. Школу на 825 мест возведут на улице Академика Легостаева в подмосковном Королеве по региональной госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«По объекту получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию школы», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Особое внимание в ходе проектирования будет уделено удобству и безопасности образовательного учреждения. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году.