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Александр Манзюк
Главный храм Вооруженных Сил РФ и музейный комплекс «Дорога памяти» были построены на территории военного парка «Патриот» в короткие сроки на добровольные пожертвования от граждан и военнослужащих. Строительство завершилось 9 мая, а 25 июня храм откроет свои двери для всех желающих – туристов и паломников.
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Александр Манзюк
Храм-памятник Победы в Великой Отечественной войне построен в традиционном для православной Церкви русско-византийском стиле. Для отделки выбран медный цвет. По словам главного архитектора Дмитрия Смирнова, основная трудность заключалась в том, чтобы закончить работы «в срок и в надлежащем качестве».
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Александр Манзюк
Ступени храма отлиты из шести тонн чугуна и 500 килограммов переплавленного оружия и танков. Идею предложил министр обороны России Сергей Шойгу, вдохновившись давней традицией отливать из турецких пушек заборы. Военную технику со складов предоставили Министерство Обороны и коллекционеры.
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Александр Манзюк
В Главном храме ВС России 6 приделов: 5 из них находятся в верхней части храма, и один – в нижней. Каждый из них посвящен святому – покровителю одного из родов и видов войск Вооруженных сил России.
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Александр Манзюк
Главные иконы четырех приделов прошли через все воинские части, гарнизоны и даже военные объекты за границей. «И там военнослужащие прикладывались к этим святыням, которые сейчас находятся в храме», – рассказал епископ Клинский Стефан, ключарь храма.
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Александр Манзюк
Украшает потолок храма Воскресения Христова уникальная мозаика, изображающая образ Спаса Нерукотворного. Она стала самой большой в мире.
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Александр Манзюк
В строительстве Главного храма ВС России использовано много числовой символики. Звонница храма высотой 75 метров, центральный барабан – 19 метров 45 сантиметров. По словам главного архитектора, эта идея также принадлежала Сергею Шойгу.
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Александр Манзюк
Для создания внутреннего убранства храма широко использовали гальваностегию – особую технологию выращивания кристаллов меди. С ее помощью был произведен большой объем архитектурно-художественных изделий.
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Александр Манзюк
Нижний храм для камерных богослужений представляет фрагменты из истории Древней Руси. Он назван в честь Великого князя Владимира – здесь можно увидеть мозаику с его изображением и момент его крещения.
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Александр Манзюк
Вся мозаика в нижнем приделе была изготовлена художниками за два с половиной месяца.
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Александр Манзюк
В нижнем приделе храма находится баптистерий, где будут крестить военнослужащих. Такая же купель стоит в храме святой Софии в Стамбуле. «Мы сделали так, чтобы центральная часть была для крещаемого, который входит в воду. С одной стороны – для священника, с другой стороны – для крестного родителя», – объяснил главный архитектор храма.
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Александр Манзюк
Уникальный мультимедийный и выставочный комплекс «Дорога памяти» рассказывает о каждом прожитом дне войны. Его длина – 1418 шагов – столько дней длилась Великая Отечественная война. Обойти всю экспозицию удастся за полтора часа.
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Александр Манзюк
Мультимедийные залы воссоздают атмосферу разных периодов боевых действий и ключевых моментов войны: обороны Брестской крепости, блокады Ленинграда, Сталинградской битвы, освобождения Европы и поднятия знамени над Рейхстагом.
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Александр Манзюк
На фото: экспозиция в выставочном комплексе «Дорога памяти».
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Александр Манзюк
В залах представлены экспонаты и оружие военного времени, а также галерея участников Великой Отечественной войны. Здесь можно посмотреть не только фотографии фронтовиков, но и почитать их письма.
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Александр Манзюк
В музейном комплексе есть и уникальные экспонаты, которые ранее никогда не выставлялись. Среди них – костюм и фуражка Адольфа Гитлера.
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Александр Манзюк
На фото: Главного храма Вооруженных Сил России.
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