В нижнем приделе храма находится баптистерий, где будут крестить военнослужащих. Такая же купель стоит в храме святой Софии в Стамбуле. «Мы сделали так, чтобы центральная часть была для крещаемого, который входит в воду. С одной стороны – для священника, с другой стороны – для крестного родителя», – объяснил главный архитектор храма.