РИАМО - 23 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник осмотрел центр современного пятиборья, построенный на улице Арсюкова в районе Северный, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Строительство центра началось четыре года назад. Новый спорткомплекс стал первым в России объектом, где под одной крышей проводится подготовка по всем видам дисциплин, входящих в современное пятиборье.

«Сегодня любители спорта отмечают Международный Олимпийский день. Мы, конечно, специально ничего не готовили. Но так совпало, что именно сегодня – после трехмесячной паузы – возобновила свою работу спортивная индустрия Москвы… А Москва позаботится о том, чтобы профессионалы и спортивная молодежь могли совершенствовать свое мастерство на самых лучших спортивных объектах. Например, в новом центре современного пятиборья в районе Северный», - отметил Собянин.

Площадь нового спорткомплекса составляет 20,3 тысячи квадратных метров. В нем расположены конноспортивный манеж с конюшней на 40 лошадей, профессиональный 50-метровый плавательный бассейн с залом для «сухого плавания», тиры для стрельбы из лука, пневматического оружия и оружия с лазерными насадками.

Кроме того, в центре оборудовали универсальный спортивный зал с беговыми дорожками и игровым полем, тренажерный зал, помещения для отдыха и восстановления спортсменов, включая столовую и медблок. Одновременно в спорткомплексе могут тренироваться до 280 спортсменов.