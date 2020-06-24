РИАМО - 24 июн. В среду в федеральном музее-усадьбе «Архангельское», расположенном в Красногорске, открывается летний сезон, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Также в музее начинают работу выставки. Купить билет можно в новом визит-центре, который расположился рядом с входом в музей со стороны Ильинского шоссе.

На территории музея-усадьбы также продолжают реализовывать проект по воссозданию Ботанических оранжерей – постройки, утраченной в первой половине XIX века. В рамках реконструкции трех элементов объекта откроется выставочный зал, кинозал и кафе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что в Подмосковье должно быть как можно больше парков со всеми удобствами.

«В «Архангельском» мы активно благоустраиваем лесные массивы, прокладываем гравиевые дорожки, и людям нравится», - рассказывал Воробьев.