РИАМО - 24 июн. Парковки в Москве будут бесплатными в среду, когда в городе состоится парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, при этом парковки со шлагбаумами будут работать по действующим тарифам.

В этом году военный парад перенесли с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Перед парадом город украсили флаги и праздничные декоративные конструкции.

В среду по брусчатке Красной площади пройдут более 40 расчетов. Участниками парада станут не только военнослужащие, но и курсанты военных вузов, кадеты, юнармейцы. В наземной части парада также примут участие более 200 единиц техники, в воздушной - 75 летательных аппаратов.

Из-за проведения парада Победы центр Москвы будет перекрыт для транспорта с 05:30 и до окончания мероприятия. C 10 часов также перекроют некоторые автомобильные дороги на западе города. Кроме того, несколько улиц в центральной части столицы временно стали двусторонними, на ряде улиц закрыта парковка.

Подробнее с ограничениями на дорогах можно ознакомиться на сайте transport.mos.ru.

В 22 часа в Москве прогремит праздничный салют. В целях безопасности москвичей попросили смотреть праздничные мероприятия по телевизору.