РИАМО - 23 июн. Прокуратура Москвы поставила на контроль расследования уголовного дела, которое возбудили после того, как в квартире на северо-востоке столицы нашли пятерых новорожденных детей, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города.

«Установлено, что при осуществлении медицинским работником поликлиники патронажа новорожденного ребенка, выписанного из родильного дома, в квартире жилого дома по улице Аргуновской выявлено еще четверо новорожденных детей, а также две женщины, которые, с их слов, осуществляли за ними уход», - говорится в сообщении.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 127.1 УК РФ.

Прокуратура Москвы также проконтролирует соблюдение прав и законных интересов детей.