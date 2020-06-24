РИАМО - 24 июн. Парад в честь Победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве в среду, в связи с празднованием 75-летия Победы среда в России объявлена нерабочим днем.

Провести главный военный парад 9 мая не позволила пандемия коронавируса. Мероприятие перенесли на 24 июня, поскольку именно в этот день в 1945 году на Красной площади прошел первый парад победителей.

Парад в Москве начнется в 10 часов. По главной площади страны парадным строем пройдут более 40 расчетов - офицеры, сержанты и солдаты, слушатели и курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы, кадеты, юнармейцы.

Всего в параде Победы примут участие около 14 тысяч военнослужащих, более 200 единиц техники и 75 воздушных судов. Зрителям представят как образцы техники, принимавшей участие в Великой Отечественной войне, так и современные разработки.

Улицы, по которым пройдет участвующая в параде Победы военная техника, празднично украсили. На перилах главных городских мостов установили флаги, в городе также появились декоративные конструкции «Орден Победы», «Салют Победы», «Город-герой Москва».

В 22 часа в столице дадут праздничный артиллерийский салют. В целях безопасности москвичей попросили смотреть все мероприятия по телевизору, так как в городе все еще сохраняется угроза заражения коронавирусом.