РИАМО - 23 июн. Движение транспорта будет ограничено утром 24 июня в центре и на северо-западе столицы из-за торжественного празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«В связи с этим движение в центре и на северо-западе будет ограничено», - говорится в сообщении.

С 5:30 до 08:00 закроют для проезда Крылатскую улицу от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники, улицу Нижние Мневники от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники, Карамышевский мост в сторону улицы Мневники, улицу Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники.

А также проспект Маршала Жукова от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения, улицу Мневники, Звенигородское шоссе, улицу Красная Пресня, Баррикадную улицу, Новинский бульвар, Садовую-Кудринскую улицу, Большую Садовую улицу, Садовую-Триумфальную улицу, Садовую-Каретную улицу, 1-ю Брестскую улицу от улицы Гашека до Триумфальной площади, 2-ю Брестскую улицу от улицы Гашека до Триумфальной площади.

С 05:30 до окончания мероприятия ограничат движение по следующим участкам: Тверской улицы от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой улицы, 1-й Тверской-Ямской улицы от Большой Садовой улицы до улицы Гашека, Оружейного переулка от дома 3, строения 1 до Тверской улицы, Моховой улицы от улицы Воздвиженка до Тверской улицы, улицы Охотный Ряд, Большой Никитской улицы от Моховой улицы до Романова переулка.

А также на Новой площади, Старой площади, Китайгородского проезда, Москворецкой набережной, Кремлевской набережной, Гончарной набережной, Котельнической набережной, Устьинской набережной, Подгорской набережной, Большого Москворецкого моста, Малого Москворецкого моста, Чугунного моста, Болотной улицы.

Еще на Болотной площади, Софийской набережной, Раушской набережной, Болотной набережной, Фалеевского переулка, улице Балчуг, Лубочного переулка, Садовнической набережной от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста, Садовнической улицы от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста, 1-го Раушского переулка, 2-го Раушского переулка, улице Солянка, на Кадашевской набережной.

С 10:00 до окончания мероприятия ограничат движение на Большом Каменном мосту, Боровицкой площади, Моховой улице от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка, улицах Воздвиженка и Новом Арбате, Новинском бульваре, Садовой-Кудринской улице, Большой Садовой улице, Садовой-Триумфальной улице, Садовой-Каретной улице, 1-й Брестской улице от улицы Гашека до Триумфальной площади, 2-й Брестской улице от улицы Гашека до Триумфальной площади, Баррикадной улице, улице Красная Пресня, Звенигородскому шоссе, улице Мневники, проспекту Маршала Жукова от бульвара Генерала Карабышева до улицы Народного Ополчения.

А также на Крылатской улице от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники, улице Нижние Мневники от Крылатской улицы до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники, Карамышевскому мосту в сторону улицы Мневники, улице Народного Ополчения от Карамышевской набережной до улицы Мневники в сторону улицы Мневники.

Обращаем внимание автомобилистов, что на следующих участках с 00:01 23 июня до 13:00 24 июня будет ликвидирована парковка: улица Красная Пресня, Новинский бульвар, Садовая-Кудринская улица, Большая Садовая улица, Раушская набережная, Садовническая улица, Садовническая набережная, улица Балчуг, Болотная улица, Фалеевский переулок, Болотная площадь, Болотная набережная.

Также на Новой площади, Китайгородском проезде, улице Солянки, Москворецкой набережной, Садовая-Триумфальной улице, Кадашевская набережная.

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