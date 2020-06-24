РИАМО - 24 июн. В среду по территории ВДНХ в Москве начинают курсировать бесплатные электробусы для посетителей выставки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Горожан будут круглогодично обслуживать современные электробусы. <…> Передвижение по огромной территории ВДНХ станет быстрым и комфортным», — сказал представитель пресс-службы ВДНХ.

Пассажиры смогут доехать до различных павильонов, Дома культуры, Дворца бракосочетания, «Городской фермы», а также выйти у фонтана «Золотой колос», парка «Останкино», Зеленого театра, Театра сказок и арки южного входа.

Два электробуса будут работать с 09:00 до 21:00. Конечные остановки расположены по обе стороны от арки главного входа — на Северной и Южной петлях. Экотранспорт будет уходить от арки каждые 15-20 минут.

Всего в электробусе 12 посадочных мест, но из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию в автобус смогут сесть не более семи человек.