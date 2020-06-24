РИАМО - 24 июн. В среду по территории ВДНХ в Москве начинают курсировать бесплатные электробусы для посетителей выставки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Пассажиры смогут доехать до различных павильонов, Дома культуры, Дворца бракосочетания, «Городской фермы», а также выйти у фонтана «Золотой колос», парка «Останкино», Зеленого театра, Театра сказок и арки южного входа.
Два электробуса будут работать с 09:00 до 21:00. Конечные остановки расположены по обе стороны от арки главного входа — на Северной и Южной петлях. Экотранспорт будет уходить от арки каждые 15-20 минут.
Всего в электробусе 12 посадочных мест, но из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию в автобус смогут сесть не более семи человек.
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