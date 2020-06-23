РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 23 июн. 22 июня венки и цветы к Вечному огню в Сквере Победы Дзержинского возложили общественники, говорится в сообщении пресс-службы общественного движения «Гражданский комитет России».

22 июня лидер общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков, руководитель подмосковного штаба «Бессмертного полка России» Валерий Анисимов и глава Дзержинского Совета ветеранов Владимир Мельников вместе с волонтерами АО «Честный Агент» возложили венки и цветы к Вечному огню в Сквере Победы города Дзержинского.

«Нет такой семьи в России и бывших союзных республиках СССР, которую бы не коснулась трагедия Великой Отечественной войны, которая началась 22 июня 1941 года. Сегодня мы скромно почтили память павших за наше Отечество. На гранитных плитах Сквера Победы в Дзержинском есть фамилия моего прадеда, фамилии моих друзей и товарищей. Мы помним, храним и защищаем историческую память», - сказал Шлыков.

После общественная делегация посетила высаженную в 2018 году по предложению Артура Шлыкова «Аллею Героев», которая растет у стен древнего Николо-Угрешского монастыря, основанного князем Димитрием Донским. За «Аллеей Героев» ухаживают местные ветераны и волонтеры Гражданского комитета России.

В завершение мероприятия общественники почтили память своей землячки, ветерана труда, узника фашистского концлагеря Равенсбрюк Шевердяевой Анастасии Федоровной, побывав на месте ее захоронения.