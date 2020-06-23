РИАМО - 23 июн. Комары, клещи, москиты и мухи не являются переносчиками коронавируса и не участвуют в распространении Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

Однако насекомые могут быть переносчиками других опасных заболеваний. Защититься от укусов помогут репелленты.

«Репелленты – вещества, отпугивающие (вызывающие реакцию избегания) у различных организмов. Наиболее часто этот термин применяют относительно членистоногих (насекомых и клещей), которые кусают людей и животных», - говорится в сообщении.

Также Роспотребнадзор дал советы, как использовать репелленты. Так, длительность отпугивающего действия репеллентных средств, нанесенных на одежду, значительно больше, чем нанесенных на кожу. Однако при нанесении на одежду минимален токсический эффект. Поэтому взрослые могут использовать средства и на кожу, и на одежду, а детям лучше обрабатывать только одежду.

Для защиты от клещей специалисты рекомендуют применять специальные средства. При правильном использовании они обеспечивают практически стопроцентную защиту.

Покупая репеллент, нужно внимательно прочитать этикетку. На ней должна быть информация о назначении, способе применения и мерах предосторожности, а также компании-изготовителе.

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Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Собрали все самое важное из сеголняшнего телеобращения Путина

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 350 тыс медиков в России получат в июне федеральные выплаты за борьбу с Covid‑19. «Коронавирусные» выплаты медработникам продлили на июль и август.

- Еще 15 человек скончались за последние сутки в Подмосковье с подтвержденным диагнозом «коронавирус». За все время пандемии в регионе умерло 798 человек с Covid-2019.

- Путин поблагодарил медиков за их труд во время эпидемии Covid‑19.

Душа, сила, опора здравоохранения — это люди. Хочу еще раз поблагодарить врачей, фельдшеров, медсестер, которые борются за каждого пациента

- Коечный резерв для пациентов с Covid‑19 в России сохраняется в повышенной готовности. В период пандемии военные специалисты возвели 16 многопрофильных центров.

- Выплаты для медиков, работающих с пациентами с Covid‑19, продлили на два месяца. Стимулирующие выплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при отпускных.

- Поликлиники Подмосковья могут возобновить работу в полном объеме с 25 июня. С 8 июня начали постепенно выводить на работу узких специалистов.

- Число тестирований на антитела к Covid‑19 увеличат в Подмосковье до 30 тыс в сутки. Исследование могут пройти все желающие.

- McDonald’s в Москве открыл залы ресторанов для посетителей. В заведениях введены повышенные меры санитарной безопасности.

- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.

- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.