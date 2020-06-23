РИАМО - 23 июн. На сегодняшний день более 30 претендентов подали заявки на получение грантов на развитие семейных ферм и «Агростартап» в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Минсельхозпрод региона начал принимать заявки на гранты с 1 июня.

«На сегодняшний день заявки на получение грантов подали 32 претендента. На развитие семейных ферм поступило 9 заявок и на «Агростартап» представлено 23 заявки», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, в 2020 году максимальный размер гранта «Агростартап» составляет 6 миллионов рублей, а гранта на развитие семейных ферм - 30 миллионов рублей.

Объем средств, предусмотренный на первый вид поддержки, — 50,7 миллиона рублей, на второй - 142,2 миллиона рублей.

«В общей сложности из бюджета региона выделено почти 200 миллионов рублей», - отметил Разин.

Гранты могут быть потрачены на приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения, разработку проектной документации, строительство или переустройство помещений для производства. Также средства могут пойти на хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, а также на приобретение оборудования для производственных объектов и сельскохозяйственных животных, птицы, рыбопосадочного материала.

Деньги выделяются и на приобретение сельскохозяйственной техники и специализированного транспорта, посадочного материала для закладки многолетних насаждений и другое.

Заявки на участие в конкурсах принимают до 3 июля текущего года.