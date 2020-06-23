Президент России Владимир Путин во вторник выступил с новым обращением по ситуации с коронавирусом и экономической ситуации в связи с пандемией. Главные предложения главы государства – дополнительно поддержать выплатами врачей, соцработников и семьи с детьми, расширить возможности льготной ипотеки и поднять ставку НДФЛ для людей с высокими доходами, а также вернуть безработицу на докризисный уровень.

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Разработка вакцины

Как отметил президент, самый опасный этап пандемии коронавируса в России пройден, но вирус еще не побежден. Сейчас все ждут вакцину от коронавируса, разработкой которой занимаются 14 научных федеральных центров, уже начались клинические испытания образцов. Однако вакцина – не панацея, заявил Путин. Необходимо соблюдать весь комплекс санитарных мер.

«Понимаю, все мы хотим, чтобы столь нужный препарат появился как можно скорее. Но здесь принцип может быть только один – известный врачебный принцип «не навреди». Уверенность в эффективности, надежности, безопасности вакцины, причем для граждан всех возрастов и особенностей здоровья, должна быть абсолютно стопроцентной», – отметил Путин.

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Продлить доплаты медикам и соцработникам

Так как борьба с эпидемией продолжается, решено дополнительно финансово поддержать медиков и продлить стимулирующие выплаты и доплаты еще на два месяца – июль и август 2020 года, причем они будут учитываться при расчете отпускных.

«Стимулирующие выплаты и доплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчете отпускных. Такое решение уже принято. А значит, специалисты получат повышенные отпускные, причем независимо от того, в какой период времени они уйдут в отпуск», – подчеркнул Путин.

Также допвыплаты предусмотрены для работников социальных учреждений – детских интернатов, домов престарелых, педагогов, психологов, медперсонала. Выплаты для них начисляются с 15 апреля по 15 июля. Теперь их продлят до 15 сентября.

Также их будут учитывать при расчете отпускных.

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Повторить выплату в 10 тысяч на детей

Все российские семьи с детьми от рождения до 16 лет смогут получить еще одну дополнительную разовую выплату в 10 тысяч рублей в июле.

«Считаю необходимым еще раз, в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 миллионов детей», – сказал Путин.

Тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. Такой же автоматический механизм выплаты предусмотрен для семей с детьми до 3 лет, отметил Путин. Те, кто еще не обращался за выплатами, смогут сделать это через «Госуслуги» или Пенсионный фонд.

Ранее были назначены выплаты по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет – в апреле, мае и июне. Также с опережением были выплачены все пособия за первую половину года на детей от 3 до 7 лет в семьях с низкими доходами. Кроме того, была назначена единовременная выплата в июне в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.

Продлить выплаты для потерявших работу

Помимо прочего, в июле-августе продолжат действовать меры поддержки для лишившихся заработка: увеличенное пособие по безработице и выплаты на детей в семьях, где родители временно остались без работы.

Так, семьям, где один или оба родителя потеряли работу, была предусмотрена ежемесячная выплата в 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка, а также увеличено пособие по безработице до размера МРОТ независимо от стажа.

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Повысить НДФЛ до 15% для людей с высокими доходами

Кроме того, президент предложил с 1 января 2021 года повысить ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для людей, которые зарабатывают более 5 миллионов рублей в год.

«Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год», – уточнил Путин.

По его словам, это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей в год, которые направят на лечение детей с редкими (орфанными) заболеваниями.

Вернуть безработицу на докризисный уровень к 2021 году

По словам Путина, главная задача сейчас – помочь людям вернуться к работе. Он поручил принять меры для того, чтобы в 2021 году полностью восстановить рынок труда. По его словам, «это значит, что число безработных в России должно, как минимум, вернуться на докризисный уровень, а лучше – опуститься еще ниже».

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Расширить льготную ипотеку

С целью поддержки семей президент предложил расширить программу льготной ипотеки для российских семей, запущенную в этом году. По нынешним условиям ставка кредита на приобретение нового жилья стоимостью до 3 миллионов рублей составляет 6,5%. Свыше 45 тысяч семей уже оформили такую ипотеку.

«Предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до трех, как прежде, а до 6 миллионов рублей. А в крупнейших агломерациях – Московской и Санкт-Петербургской – до 12 миллионов рублей», – сказал Путин.

Распространить режим самозанятых на все регионы

Кроме того, президент предложил дать возможность жителям всех регионов России с 1 июля 2020 года регистрироваться в качестве самозанятых. Ранее такой налоговый режим действовал лишь в некоторых областях в качестве эксперимента.

Президент также предложил предоставить возможность молодым предпринимателям получить статус самозанятых с 16 лет, а не с 18, как раньше.