РИАМО - 23 июн. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский проверил готовность избирательных участков к голосованию по поправкам в Конституцию РФ, работа на всех 63 участках муниципалитета организована в полном соответствии с требованиями безопасности, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«У нас в округе 63 УИКа. Они полностью готовы ко всем видам голосования, в том числе, к голосованию вне помещений. Проведена колоссальная работа для удобства и безопасности людей. С 25 по 30 июня я и мои заместители еще будем выезжать с проверками на избирательные участки округа», - отметил Спасский.

Все участковые избирательные комиссии округа на 100% укомплектованы средствами индивидуальной защиты для членов комиссий и голосующих.

В ходе визита главы округа сотрудники избирательной комиссии показали ему, как будет происходить бесконтактная регистрация избирателей. Кабинки для голосования устроены таким образом, чтобы человек не касался шторки.

Потоки голосующих будут регулироваться, также будут созданы условия для соблюдения социальной дистанции. В помещениях ежечасно будет проводиться дезинфекция.