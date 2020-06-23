РИАМО - 23 июн. Пушкино и Подольск лидируют по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки, в них выявлено по 27 случаев инфицирования, сообщает оперативный штаб Московской области по ситуации с Covid-2019.

24 случая заражения коронавирусом выявлено в Богородском округе, 21 – в Химках, 20 – в Одинцове и Щелкове, по 18 – в Дубне и Орехово-Зуеве, 17 – в Королеве, 16 – в Зарайске, Мытищах и Люберцах, 14 – в Домодедове, 13 – в Солнечногорске, Серпухове и Раменском, 12 – в Егорьевске, Кашире и Озерах.

По десять новых случаев инфицирования за сутки в Можайске и Сергиевом Посаде, девять – в Дзержинском, по восемь – в Лотошине, Реутове и Рузе, по семь – в Электростали, Балашихе, Истре и Лосино-Петровском, по шесть – в Коломне, Ленинском, Шатуре и Чехове, по пять – в Дмитрове, Красногорске, Лыткарине, Павловском Посаде и Ступине.

По четыре случая – в Ивантеевке, Клину, Серебряном Пруду и Талдоме, по три – в Наро-Фоминске, Краснознаменске и Фрязине, по два – в Волоколамске, Воскресенске, Долгопрудном, Пущине, Шаховской и Электрогорске, по одному – в Котельниках, Лобне, Луховицах, Протвине и Рошале, ни одного случая – в Бронницах, Звездном городке, Красноармейске, Молодежном и Черноголовке.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 54 879 случаев заболевания коронавирусом. Скончалось 798 человек. Выздоровели и выписались 26 198.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Собрали все самое важное из сеголняшнего телеобращения Путина

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 350 тыс медиков в России получат в июне федеральные выплаты за борьбу с Covid‑19. «Коронавирусные» выплаты медработникам продлили на июль и август.

- Еще 15 человек скончались за последние сутки в Подмосковье с подтвержденным диагнозом «коронавирус». За все время пандемии в регионе умерло 798 человек с Covid-2019.

- Путин поблагодарил медиков за их труд во время эпидемии Covid‑19.

Душа, сила, опора здравоохранения — это люди. Хочу еще раз поблагодарить врачей, фельдшеров, медсестер, которые борются за каждого пациента

- Коечный резерв для пациентов с Covid‑19 в России сохраняется в повышенной готовности. В период пандемии военные специалисты возвели 16 многопрофильных центров.

- Выплаты для медиков, работающих с пациентами с Covid‑19, продлили на два месяца. Стимулирующие выплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при отпускных.

- Поликлиники Подмосковья могут возобновить работу в полном объеме с 25 июня. С 8 июня начали постепенно выводить на работу узких специалистов.

- Число тестирований на антитела к Covid‑19 увеличат в Подмосковье до 30 тыс в сутки. Исследование могут пройти все желающие.

- McDonald’s в Москве открыл залы ресторанов для посетителей. В заведениях введены повышенные меры санитарной безопасности.

- Московские меры борьбы с коронавирусом вошли в список лучших мировых практик. Объем тестирования позволил удержать смертность в городе на низком уровне.

- За сутки в России зарегистрировали 7 425 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 504 больных. В Москве - 1081.

- Еще 2578 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. В Подмосковье - 1162.

- 26 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 643.