РИАМО - 23 июн. Заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин поздравил с прошедшим профессиональным праздником медиков Раменского городского округа и поблагодарил их за верность профессии, говорится в сообщении пресс-службы фракции «Справедливая Россия» в Мособлдуме.
Он добавил, что благодарен медикам за верность профессии, бессонные ночи и любовь к пациентам.
Чистюхин пожелал медицинским сотрудникам поскорее побороть Covid-19, а также крепкого здоровья, сил, терпения и больше свободного времени на родных и близких.
День медработка празднуется в России ежегодно в третье воскресенье июня.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии