РИАМО - 23 июн. Заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин поздравил с прошедшим профессиональным праздником медиков Раменского городского округа и поблагодарил их за верность профессии, говорится в сообщении пресс-службы фракции «Справедливая Россия» в Мособлдуме.

«Спасибо Вам за работу, за тот подвиг, который вы совершаете ежедневно. Потому что тот вызов, который бросила всему миру коронавирусная инфекция, в первую очередь, принимаете вы, рискуя своим здоровьем на передовой», — сказал Чистюхин.

Он добавил, что благодарен медикам за верность профессии, бессонные ночи и любовь к пациентам.

Чистюхин пожелал медицинским сотрудникам поскорее побороть Covid-19, а также крепкого здоровья, сил, терпения и больше свободного времени на родных и близких.

День медработка празднуется в России ежегодно в третье воскресенье июня.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>