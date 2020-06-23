РИАМО - 23 июн. В подмосковном Клину рейсовый автобус насмерть сбил девочку, которая ехала верхом на лошади, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Около 15:00 на третьем километре автодороги МБК - М-10 «Россия» водитель, управляя рейсовым автобусом, совершил наезд на несовершеннолетнюю, передвигающуюся верхом на лошади», - сказал собеседник агентства.

По его словам, 13-летняя девочка погибла на месте. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Ранее двое трехлетних детей пострадали в результате аварии на 53-м километре автодороги Егорьевск – Коломна – Кашира – Ненашево. Водитель автомобиля ВАЗ не исправился с управлением, в результате машина съехала с дороги и перевернулась. Дети на заднем сидении были не пристегнуты и получили телесные повреждения.