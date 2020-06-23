РИАМО - 23 июн. Музей Победы в Москве присоединится к акции «Лучи Победы», 240 прожекторов устремят в небо над главным военно-историческим музеем страны 24 июня в 23:00, говорится в сообщении пресс-службы Музея Победы.

«75 лет назад столица салютовала победителям - воинам, освободившим мир от нацизма. В этом году, Году памяти и славы, мы вновь выразим бесконечное восхищение и преклонение перед подвигом советских солдат и офицеров», - отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Разноцветные лучи подчеркнут неповторимый облик музея, а игра световых потоков будет видна из разных точек столицы.

Световое шоу продлится в течение нескольких часов.