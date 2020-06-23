РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 июн. В период карантина в городской больнице подмосковных Котельников провели более 1757 рентгенологических исследований, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«В Котельниковской городской поликлинике за период карантинных мероприятий по Covid-19 в рентгенологическом отделении поликлиники проведено 1757 рентгенологических и флюорографических исследований органов грудной клетки», - говорится в сообщении.

Выявлено 4 подозрения на онкологию, 17 случаев туберкулеза легких и его последствий, 96 случаев пневмоний.