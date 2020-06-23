РИАМО - 23 июн. Машинисты ЦППК будут впервые изучать теоретическую часть управления «Иволгой» дистанционно, а практику они будут проходить в Москве, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«Два десятка сотрудников ЦППК будут посещать занятия в учебном центре, созданном на базе депо «Перерва». При его оборудовании строго соблюдены требования, предъявляемые к безопасности: рабочие места расположены на достаточном расстоянии друг от друга, в помещении установлены емкости с антисептиком», - говорится в сообщении.

Класс оборудовали веб-камерами, микрофонами, компьютерами с программным обеспечением, необходимым для проведения теоретических занятий специалистами учебного центра Тверского вагоностроительного завода.

Ранее лекции проводили очно, в Твери, куда командировали сотрудников.

Практические занятия проводили там же, на уникальном тренажере, полностью повторяющем кабину «Иволги». В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией было принято решение о временном изменении формата работы.