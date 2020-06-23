РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 июн. Сотрудники летних веранд и магазинов соблюдают меры предосторожности в подмосковных Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Сотрудники администрации совместно с главой городского округа Котельники Сергеем Жигалкиным проверили, как осуществляется их работа, а также работа магазинов в Outlet Village Белая Дача.

«Здесь все организовано достойно. Помимо привычных мер, таких как дезинфекция помещений и наличие антисептиков - сотрудники контролируют, чтобы количество посетителей в магазинах не превышало допустимое, исходя из площади помещения. Примерки, к сожалению, пока запрещены. Большинство покупателей проявляет ответственность и дисциплину - это очень радует» - говорится в сообщении.