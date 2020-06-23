РИАМО - 23 июн. Во вторник вечером на московских улицах образовались пробки, загруженность дорог оценивается в восемь баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Парализовано движение по Садовому кольцу, от станции метро «Сухаревская» до станции метро «Октябрьская».

Трудно проехать и по Смоленскому, Навинскому бульварам, Садовой-Кудринской улице, Оружейному переулку.

Проблемы на дорогах также есть на западе, юге, юго-востоке и северо-востоке столицы.

Предполагается, что к 20 часам загруженность снизится до 6 баллов. К 21 часу - до 3.