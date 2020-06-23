C 23 июня в Москве возобновили работу спортзалы, фитнес-клубы и бассейны. Правда, там начали действовать новые правила: в фитнес-центрах теперь должны каждые два часа дезинфицировать инвентарь и проветривать помещения, а объем посетителей регулировать так, чтобы соблюдалась социальная дистанция. Соскучившиеся по тренировкам москвичи делятся со своими подписчиками в соцсетях впечатлениями от первых послекарантинных походов на фитнес, а больше всех, похоже, рады вернувшиеся к работе тренеры.

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Праздник для спортсменов

Любители фитнеса не стесняются выкладывать фото с тренировок после длительного перерыва – они окунулись в спорт сразу же после возобновления работы спортзалов.

«Это просто праздник!» – делится впечатлениями от первой тренировки misha_mishelina.

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А anny_funny_ признается: когда закрыли зал, она буквально рыдала. Дома ей удалось позаниматься спортом всего месяц, и теперь девушка собирается наверстывать упущенное.

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Фитнес по новым правилам

В залах пока, похоже, немноголюдно, зато спортсменам удается соблюдать нужную дистанцию в 1,5-2 метра.

Счастливее всех тренеры – они вернулись к любимому делу и встречают первых клиентов. Конечно, в масках и перчатках.

Тренер Наталья Батуева дает совет подписчикам: «Начиная заниматься после длительного отдыха, не стоит на радостях ставить рекорды». Также не стоит забывать про разминку и заминку.

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Первые заплывы

Открыли свои двери для посетителей и бассейны. Первый заплыв демонстрирует подписчикам sandra_tarchigina.

А в «Лужниках» вновь заработал яркий аквапарк для маленьких посетителей.