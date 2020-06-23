РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 июн. В подмосковных Котельниках 24 июня пройдет онлайн-концерт группы «Ковер-Самолет», посвященный 75-летию проведения парада Победы, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Приглашаем жителей Котельников 24 июня на онлайн-трансляцию концерта «Слава российской земли» рок-группы «Ковер-Самолет» под руководством Игоря Михайлова. Она начнется в 16:00», - говорится в сообщении.

Трансляция пройдет в Instagram-аккаунте: @kulturakotelniki.