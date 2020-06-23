РИАМО - 23 июн. Движение на Калужско-Рижской линии метрополитена введено в график, ранее на ветке был сбой в движении поездов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы подземки.

Движение поездов вечером во вторник было приостановлено от станции метро «ВДНХ» до «Октябрьской» из-за неисправности одного поезда.

«Движение поездов на Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее для проверки инфраструктуры на Калужско-Рижской линии были кратковременно увеличены интервалы движения поездов», - сказал собеседник агентства.