РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. В деревне Марусино поселка Красково подмосковных Люберец в 2021 году планируют сделать парк, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Во вторник Ружицкий провел традиционную встречу с жителями в формате онлайн. Жительница Люберец спросила, когда появится парк в поселке Красково.

«Доработанная концепция благоустройства парка в Марусине поселка Красково была одобрена на экспертном совете при министерстве благоустройства Московской области. При наличии финансирования реализацию проекта планируем в 2021 году», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в настоящее время разработанная проектная документация направлена на прохождение госэкспертизы.