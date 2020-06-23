РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. В подмосковных Люберцах детские спортивные учреждения откроются с 1 июля, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Во вторник Ружицкий провел традиционную встречу с жителями в онлайн-формате. Жительница Екатерина Соколова спросила, когда можно будет работать развивающим детским центрам.

«При соблюдении требований норм и требований Роспотребнадзора спортивным детским учреждениям можно будет работать с 1 июля. Нужно дезинфицировать помещения, каждые 1,5 часа обрабатывать места общего пользования», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что загрузка учреждений составит не более 25%.