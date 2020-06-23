РИАМО – 23 июн. В России продолжат повышать качество и доступность медицинской помощи, сообщил во вторник президент РФ Владимир Путин.
В ходе обращения к нации президент подчеркнул, что за месяцы борьбы с коронавирусом страна направила значительные средства на переоснащение больниц, покупку медоборудования, обучение врачей.
По его словам, в стране продолжится реализация программ модернизации первичного звена здравоохранения.
«Учтем полученный трудный опыт и, подчеркну, сохраним весь объем ресурсов, заложенных на реализацию этих программ. А это значительные средства, более 500 миллиардов рублей», - заключил Путин.
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