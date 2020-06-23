РИАМО – 23 июн. В России продолжат повышать качество и доступность медицинской помощи, сообщил во вторник президент РФ Владимир Путин.

В ходе обращения к нации президент подчеркнул, что за месяцы борьбы с коронавирусом страна направила значительные средства на переоснащение больниц, покупку медоборудования, обучение врачей.

«Но еще многое предстоит сделать для повышения качества и доступности медицинской помощи, переподготовить кадры, отремонтировать, обновить медицинские учреждения, на современной, в том числе цифровой базе. Мы это обязательно сделаем», - сказал Путин.

По его словам, в стране продолжится реализация программ модернизации первичного звена здравоохранения.

«Учтем полученный трудный опыт и, подчеркну, сохраним весь объем ресурсов, заложенных на реализацию этих программ. А это значительные средства, более 500 миллиардов рублей», - заключил Путин.