РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. В подмосковных Люберцах на улице Красногорской из шести аварийных домов проводится расселение людей, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Во вторник Ружицкий провел традиционную встречу с жителями в формате онлайн. Один из жителей поинтересовался, как обстоит ситуация с расселением из ветхого жилья в микрорайоне 3-3А.

«Застройщиком ведется работа по расселению шести домов по улице Красногорской», - сказал Ружицкий.