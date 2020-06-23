РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. В жилом комплексе «Новокрасково» подмосковных Люберец место строительства школы перенесут на улицу Мичурина, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Во вторник Ружицкий провел традиционную встречу с жителями в формате онлайн. Жительница Люберец отметила, что возникли проблемы со строительством школы в ЖК «Новокрасково».

«Мы прорабатываем вопрос размещения школьного комбината и предлагаем строительство школы перенести на его место. Земельный участок предлагаем на улице Мичурина. Школа будет на 700 мест», - сказал Ружицкий.

Также жительница спросила, будут ли в июле выдавать ключи дольщикам пятого корпуса. Ружицкий ответил, что выдача ключей запланирована.