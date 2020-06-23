РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поручил своим заместителям привести в надлежащее состояние парк Сказок, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник Ружицкий провел традиционную встречу с жителями в формате онлайн. Житель пожаловался на обветшалость парка Сказок и поваленные деревья.

«Провели опиловку деревьев в мае. Завтра выйдем на место, посмотрим, что там надо сделать. Я поручаю составить список по сломанным фигурам, деревьям», - сказал Ружицкий.