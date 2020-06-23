РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 июн. В парке «Наташинские пруды» в подмосковных Люберцах запустили скважину для наполнения прудов, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Во вторник глава Люберец Владимир Ружицкий и советник губернатора Московской области в ранге министра Хатиа Окуджава запустили автоматизированную станцию по подкачке воды в Наташинские пруды.

«Это значимое событие для всех жителей Люберец, особенно для проживающих на северной стороне города. Люберчанам повезло, ведь не каждый парк может похвастаться тем, что на его территории находится водоем. По ряду причин год назад пруды обмелели, были проведены необходимые исследования и найдено техническое решение. Насосное оборудование оснащено системами защиты от возможных аварийных ситуаций, а также имеет возможность программирования режимов работы. Скважина находится в утепленном колодце», - сказал Ружицкий.

По техническому заданию уровень воды в правом пруде необходимо поднять на 1,7 метра. Самотоком вода будет перетекать и во второй пруд.

В рамках государственной программы Московской области «Формирование современной городской среды» на территории парка «Наташинские пруды» в текущем году также планируется размещение 42-метрового колеса обозрения, переоборудование центральной зоны с устройством амфитеатра, строительство помещения под велопрокат, а также устройство новой детской игровой площадки.