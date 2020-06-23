РИАМО - 23 июн. Поезда не ходят от станции «ВДНХ» до «Октябрьской» из-за неисправности одного поезда, движение на линии осуществляется с задержками, сообщил РИАМО представитель горячей линии подземки.

«Сейчас на Калужско-Рижской линии по техническим причинам увеличены интервалы движения поездов. С путей убирается неисправный состав», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что движения нет от станции метро «ВДНХ» до «Октябрьской». Сбои в движении могут наблюдаться как в сторону центра, так и из центра.