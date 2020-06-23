РИАМО – 23 июн. Российским предпринимателям, которые развивают бизнес за рубежом, необходимо разрешить выплачивать фиксированный налог в размере 5 миллионов рублей в год без дополнительной отчетности, сообщил во вторник президент России Владимир Путин.

«Сейчас российские налоговые резиденты, владельцы зарубежных активов платят налог на полученный доход под деятельность, так называемых контролируемых иностранных компаний по достаточно сложной, громоздкой и можно сказать запутанной схеме. Предлагаю ее кардинально упростить, предоставить право уплачивать фиксированную налоговую сумму – 5 миллионов рублей в год без дополнительной отчетности», - сказал Путин в ходе обращения к нации..

Он отметил, что фиксированная налоговая сумма даст стимул к развитию современного ответственного бизнеса за рубежом именно в российской юрисдикции.