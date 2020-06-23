РИАМО – 23 июн. В Подмосковье максимальные скорости передачи данных в сотовых сетях наблюдаются в южных, западных и северных округах, с проблемами чаще всего встречаются абоненты, проживающие на востоке и северо-востоке региона, сообщается на сайте информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Эксперты TelecomDaily провели исследование качества услуг передачи данных в сотовых сетях Московской области и выяснили, на каких территориях мобильный интернет наиболее надежен и позволяет москвичам комфортно работать в удаленном режиме.

«Сотовые сети в целом сумели справиться с ростом трафика (по разным оценкам, увеличился в пределах 15-20%) за год, отреагировав на миграцию расширением покрытия и установкой дополнительных базовых станций. В среднем у «большой четверки» более 90% станций поддерживают LTE», - отметили эксперты.

В ходе исследования определялись качественные параметры сервиса передачи данных и тип соединения у операторов МТС, «МегаФон», «Вымпелком» (бренд «Билайн») и Tele2. Также эксперты сравнили скорость передачи данных, стабильность соединения и соответствие эталонной версии предоставления услуг.

Тестирование провели в конце мая этого года в течение одной недели. Замеры проводились в разное время суток, в том числе в период повышенной загрузки сети, и осуществлялись в движении. Общая протяженность автомобильного маршрута по населенным пунктам Московской области превысила 1,6 тысячи километров.

По итогам исследования выяснилось, что лучшие скоростные характеристики у «МегаФона» и МТС, при этом «МегаФон» опережает другие сети по стабильности соединения. Также оказалось, что доступность и качество услуги на территории Подмосковья обеспечиваются неравномерно.

Максимальные скорости мобильного интернета агентство TelecomDaily зафиксировало на юге Московской области - в Серпухове, Ступине, Чехове, Домодедове, Кашире, Озерах и Раменском округе.

Однако высокая скорость оказалась достижима практически по всем направлениям, в том числе в Подольске, Бронницах, Волоколамске, Клину, Истре, Солнечногорске, Дмитровском округе, Мытищах.

Недостаточную скорость, то есть неудовлетворительный уровень покрытия, эксперты TelecomDaily наблюдали в восточном и северо-восточном направлениях — вдоль Щелковского шоссе, в Орехово-Зуевском округе, Шатуре, Ногинске.