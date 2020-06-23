РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 июн. Четверо учителей из подмосковного Подольска стали победителями конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2020 году, они получат премии по 200 тысяч рублей каждый, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Поздравляем учителей – победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2020 году. В том числе учителя истории и обществознания МОУ «Лицей №23» Андрея Метельского; учителя истории МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов» Наталью Сочневу; учителя музыки МОУ СОШ №34 Ольгу Тетель; учителя английского языка МОУ СОШ №34 Светлану Шелудько», – говорится в сообщении.

По итогам конкурса победу одержал 51 подмосковный педагог, все они получат премию в размере 200 тысяч рублей к профессиональному празднику – Дню учителя.

«Это серьезная финансовая поддержка для специалистов и большая гордость – быть в числе лучших учителей России. Отбор был серьезным: победителей определили экспертные комиссии, фактически лучших учителей выбирает само педагогическое сообщество. Приятно, что успехи наших учителей отмечаются не только на региональном, но и на федеральном уровне», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.